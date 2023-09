Menos de um ano de carreira trabalhando no primeiro escalão da Europa, um aproveitamento superior a 60% dos pontos disputados e uma pouco provável "coliderança" do Campeonato Alemão. Esse é o currículo do técnico da moda neste começo de temporada.

Invicto à frente do Bayer Leverkusen em 2023/24, com seis vitórias e um empate com gosto de vitória (contra o Bayer de Munique, na Allianz Arena), o ex-volante Xabi Alonso vem sendo celebrado como a melhor novidade dos bancos de reservas do Velho Continente desde a ascensão da geração de Pep Guardiola, Jürgen Klopp e Diego Simeone, há pouco mais de uma década.

E, ciente disso, o Real Madrid resolveu não perder tempo. Segundo o jornal "Marca", o espanhol de 41 anos é o escolhido do presidente Florentino Pérez assumir o comando do time na próxima temporada, caso Carlo Ancelotti deixe mesmo o clube para trabalhar na seleção brasileira.