O Campeonato Brasileiro está a pleno vapor, a Copa do Brasil já definiu seu campeão, a Libertadores entra nesta semana na fase semifinal e ainda há mais três meses até o fim do ano. Mas os dirigentes mais espertos já estão pensando lá na frente... na montagem dos seus elencos para 2024.

E eles não estão precipitados. Afinal, já é possível realizar contratações para a próxima temporada. Basta convencer jogadores que estão a menos de seis meses do término dos seus vínculos atuais a assinarem pré-contratos para serem acionados no começo do ano.

O "Blog do Rafael Reis" dá uma forcinha aos cartolas dos clubes brasileiros e apresenta abaixo sete jogadores estrangeiros que estão com contratos no fim e já podem acertar transferências para a próxima temporada.