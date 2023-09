Problemas físicos impedem parceria

O motivo que tem impedido os brasileiros de fazer companhia a Messi na missão de transformar o Inter no principal time de futebol dos EUA é de ordem física.

Gregore, ex-jogador do Bahia e que começou a temporada como capitão da equipe da Flórida, sofreu uma fratura no pé durante a terceira rodada da MLS (Major League Soccer), em março, e não joga desde então. A expectativa é que o brasileiro volte aos gramados no próximo mês.

Já Jean Mota, famoso aqui no Brasil por sua passagem pelo Santos, ficou três meses sem jogar por conta de uma contusão no ligamento do joelho. Em agosto, chegou a ser escalado ao lado de Messi como titular em uma partida contra o Cincinnati, mas voltou a reclamar de dores e foi devolvido ao departamento médico. O meia retornou aos treinos na semana passada e já pode ser utilizado.

Messi joga?

A ausência da dupla de brasileiros está longe de ser a principal preocupação do técnico Tata Martino para a partida contra o Houston Dynamo, hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), que vale o título do US Open, a Copa dos Estados Unidos.