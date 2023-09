Seus empresários passaram cinco anos emprestando o atacante para diferentes clubes da Europa na esperança de que ele conseguisse chamar a atenção de um time mais poderoso, que fosse capaz de fazer o investimento necessário para sua contratação definitiva.

Só que isso nunca aconteceu. De todas as equipes pelas quais Calleri passou no Velho Continente, a única com maior potencial de investimento era o West Ham, justamente aquela pela qual ele menos jogou (19 partidas e um gol).

Assim, sem perspectivas de ainda descolar um grande negócio na Europa, o estafe do jogador acabou aceitando em 2021 seu retorno ao São Paulo, primeiro por empréstimo, e depois com a venda dos direitos, mas por um valor bem mais modesto do que o inicialmente imaginado: 2,9 milhões de euros (R$ 15 milhões, na cotação atual).

Perto do título

Com a vitória por 1 a 0 no Maracanã, o São Paulo pode até empatar no segundo jogo da decisão contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

A Copa do Brasil é o título mais importante que o time tricolor ainda não conquistou. Em 2000, também chegou à final, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro.