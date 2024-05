Corinthians ainda nem vendeu Wesley e eventual receita pode sofrer bloqueio

O pedido foi feito inicialmente no último dia 7. Porém, após reportagem do colunista do UOL Bruno Andrade mostrando o interesse de um clube alemão em Wesley, a Link reforçou a solicitação em caráter de urgência, na última terça (28).

"A referida matéria demonstra que há fortes indícios de que o Atleta Wesley Gassova Ribeiro Teixeira seja transacionado pelo Executado com o clube alemão, pelo valor superior 113 milhões de reais, o que demonstra a urgência da análise dos requerimentos formulados", diz a petição, assinada pela advogada Adriana Cury Marduy Severini, irmã do empresário.

Trecho do documento diz: "Requer que seja expedido ofício para a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da CBF e para Federação Paulista de Futebol para que lancem restrição de registro/valores a fim de impossibilitar que o atleta seja desvinculado do executado e transferido para outra entidade desportiva sem o pagamento deste débito e comuniquem ao clube que vier a adquirir os percentuais dos direitos econômicos dos atletas Wesley Gassova Ribeiro Teixeira; Yuri Alberto Monteiro da Silva, Pedro Raul Garay da Silva; Guilherme Sucigan Mafra Cunha (Guilherme Biro) e, Giovane Santana do Nascimento (quem primeiro for negociado). O valor referente ao

crédito executado deverá ser devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento e deverá ser depositado a favor deste E. Juízo, sob pena: desobediência de ordem judicial e de responsabilização por não fazer".



Também é requerido que, em caso de deferimento da medida, o dinheiro das vendas (se elas acontecerem) seja depositado numa conta judicial, até o caso ser resolvido pela Justiça.

A Link pede ainda que Augusto seja nomeado fiel depositário dos direitos econômicos dos jogadores citados. O dirigente não poderia negociar os atletas sem autorização da empresa.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do Corinthians afirmou que "o clube não comenta assuntos internos que ainda estão em andamento sem ter uma parecer final".

A lista de pedidos da Link inclui penhora de 20% do faturamento da agremiação, créditos relativos a direitos de transmissão de jogos e na CBF e quantias que pertencentes ao fundo ligado à arena corintiana.

O juiz Rubens Pedreiro Lopes não havia decidido sobre os pedidos até a conclusão deste post.



Corinthians



Os advogados do Alvinegro protocolaram petição nesta quarta discordando dos cálculos para a cobrança do débito. Eles também sustentaram que parte da dívida está prescrita para termos de execução.