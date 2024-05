Augusto faz viagem de negócios e vice assume presidência do Corinthians

"Vou tocar o dia a dia, mas mantendo contato com o Augusto, ele é o presidente", disse Stabile sobre suas funções.

A coluna também perguntou ao interino sobre a investigação da polícia a respeito de transferências feitas pela rede Rede Social Media Design, intermediária do contrato entre Corinthians e VaideBet para uma empresa em nome de uma mulher supostamente usada como "laranja".

"Vou conversar com o presidente do Conselho Deliberativo [Romeu Tuma Júnior] para me informar, mas esse assunto deve ser discutido entre os presidentes do clube e do Conselho", afirmou.