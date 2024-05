Ao rescindir contrato, Cássio põe asterisco em sua história no Corinthians

Todo trabalhador que está infeliz em seu local de trabalho deve procurar outro lugar para fazer o que sabe. Apesar de não ter dito isso publicamente no primeiro vídeo que gravou sobre o fim de seu ciclo no Alvinegro, o desgaste que Cássio sentia no clube após mais de 12 anos foi um dos motivos para a sua decisão. Não dá para condená-lo por buscar novos ares.

Outros elementos precisam ser analisados para evitar avaliações precipitadas. Por exemplo, será que a diretoria fez o que podia para impedir que esse desgaste chegasse a tal ponto? Cabe a nós, jornalistas, buscar a resposta.

Cada torcedor terá o seu sentimento. Uma corrente dirá (ou já diz) que o goleiro foi ingrato. Outros dirão que a ingratidão foi praticada pelo clube e/ou por uma parcela da torcida. Nunca haverá consenso.

O que é inegável é que Cássio quis sair. Preferiu encerrar seu ciclo a tentar ir até o fim da carreira no clube no qual se tornou uma lenda viva. Não há crime nisso. Mas também não será possível contar para as gerações futuras sua épica jornada no Corinthians sem um pesado "mas".