Corinthians: versão de Rubão fortalece cobrança de Andrés sobre comissão

Uma das premissas de Rubens Gomes, o Rubão, retirado da diretoria de futebol do Corinthians por Augusto Melo, é não se unir ao Renovação e Transparência. O RT é o grupo liderado por Andrés Sanchez e que faz oposição a atual gestão.



O discurso de Rubão é de que ele não irá se juntar à ala que combateu entre 2007 e 2023.



Mas o fato é que hoje o ex-diretor e o RT têm pelo menos um objetivo em comum: esmiuçar o pagamento de comissão por intermediação do contrato da VaideBet.



Nesse sentido, a entrevista dada pelo ex-dirigente ao "Mesa Redonda", da TV Gazeta, no último domingo (5), fortalece pedido feito por Andrés, entre outros oposicionistas, para que Augusto dê explicações ao Conselho Deliberativo (CD) sobre a operação.



Rubão declarou que, em um churrasco em sua casa em Peruíbe (SP), em dezembro, o presidente corintiano disse: "fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, sem intermediário".



Segundo o ex-dirigente, outras pessoas estavam presentes e ouviram Augusto dizer que não houve intermediação na operação com a VaideBet, principal patrocinadora da camisa corintiana.



A versão de Rubão é parecida com a que está escrita no requerimento oposicinista endereçado ao presidente do CD, Romeu Tuma Júnior.



Os autores do pedido relatam no documento que tiveram uma reunião com Augusto e que nela o presidente afirmou que a VaideBet procurou o Corinthians para negociar o patrocínio. E que "as relações comerciais foram realizadas por ele próprio [Augusto] e o Sr. Marcelo Mariano dos Santos, o Marcelinho, diretor administrativo do clube".



A solicitação de uma reunião para tratar do tema é de autoria de André Luiz Oliveira, o André Negão, derrotado na última eleição presidencial, em novembro, Jorge Kalil e Antônio Jorge Rachid Junior, além de Andrés.



Segundo o documento, também havia outros membros da diretoria no encontro.



Até Rubão dar entrevista para a TV Gazeta no último domingo (5), existia uma versão isolada sobre Augusto dizer que a negociação com o site de apostas foi sem intermediário. Agora são duas.



Isso aumenta a necessidade de o presidente se explicar. Ele falou mesmo que não existia intermediário? Se não falou, todos esses conselheiros estão mentindo?



Se Augusto confirmar que disse sobre a ausência de intermediação, terá que explicar o caminho que o levou a aceitar pagar R$ 25, 2 milhões de comissão para a Rede Social Media Design.



O requerimento entregue pelo RT deve ser analisado pelo presidente do CD nesta segunda. Portanto, depois de a versão de Rubão que segue a mesma linha se tornar pública.



Ou seja, o pedido ficou mais pesado já que o principal articulador da campanha de Augusto e que estava na gestão diz ter ouvido praticamente a mesma coisa.



O episódio mostra que Rubão não precisa se unir ao grupo de Andrés para tornar as cobranças sobre Augsto mais fortes.

Tanto o ex-diretor como os conselheiros oposicionistas negam motivação política. Afirmam exercer o dever de fiscalizar.



Na última quarta, a coluna perguntou para a assessoria de imprensa do Corinthians se Augusto confirmava o teor da reunião relatada no requerimento.



A resposta foi: "o clube não irá se pronunciar no momento, e aguarda o andamento dos fatos".



Na manhã desta segunda, a coluna indagou à assessoria de imprensa do Corinthians se Augusto confirma a fala de Rubão. Não houve resposta até a publicação deste post. O espaço segue aberto.