Preservar imagem de Cássio como ídolo do Corinthians é meta em negociação

Dos dois lados da negociação para a rescisão do contrato de Cássio existe a preocupação em preservar a imagem do goleiro como ídolo do Corinthians. Outro objetivo é evitar que a relação entre jogador e clube termine de maneira azeda. Pelo menos publicamente.

Por isso, as partes devem seguir sem trocar farpas em público. O sucesso dessa política passa também pelas notas oficiais que serão redigidas para comunicar o fim da relação, caso se confirme a tendência de rescisão. A ideia é mostrar existir respeito recíproco.

Vale lembrar que Cássio tem contrato até dezembro, mas pediu ao Corinthians a rescisão antecipada. Ele interessa ao Cruzeiro. A próxima janela de transferências no Brasil abre em julho.