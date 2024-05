Conselheiros do Corinthians fazem novo pedido sobre negociação com VaideBet

Um grupo de 84 conselheiros do Corinthians protocolou no Conselho Deliberativo do clube, nesta sexta (10), novo pedido de apresentação de documentos e de explicações da diretoria sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet.



Um dos principais objetivos é obter esclarecimentos sobre o clube topar pagar R$ 25,2 milhões de comissão para a Rede Social Midia Design pela intermediação do negócio.



Em situações diferentes, líderes da oposição e o ex-diretor de futebol Rubens Gomes afirmam ter ouvido do presidente Augusto Melo que a negociação foi tocada sem intermediação.



Entre os signatários do documento, estão o ex-presidente Andrés Sanchez e André Luiz Oliveira, candidato à presidência derrotado na última eleição.



Endereçado ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, o documento pede que um relatório sobre o caso seja apresentado ao órgão na próxima reunião ou em sessão extraordinária. Também é requerida a presença de Augusto e dos diretores envolvidos na operação.



São solicitados ainda documentos referentes à permuta com a Gazin. A Empresa cedeu camas e colchões ao clube. Em troca, recebeu o direito de usar por período determinado um camarote na Neo Química Arena, entre outras concessões.



O pedido, assinado por 11 conselheiros vitalícios e 73 trienais, é para que:



"Sejam providenciadas as medidas necessárias dentro do âmbito do Conselho Deliberativo a fim de que se tome conhecimento de toda documentação correspondente, tais quais os comprovantes de recebimento dos valores devidos dos contratos mencionados, sejam em espécie sejam em produtos; dos pagamentos de comissões a terceiros eventualmente realizados pelo clube, aos documentos do(s) intermediário(s), além de acesso aos contratos com a empresa Gazin, com a empresa VaideBet, com a empresa Pixbet [antiga patrocinadora], bem como a eventuais acordos judiciais e/ou extrajudiciais firmados com esta última, ouvindo os responsáveis caso assim entenda, de modo a apresentar relatório contendo todas as questões ora levantadas, apresentando-o com toda documentação requerida pertinente na próxima reunião do Conselho Deliberativo, inclusive, se preciso for, em reunião extraordinária convocada especialmente para este fim, dada a urgência e relevância da matéria, conforme artigo 82, inciso II, alínea "B", no prazo máximo de 30 dias, requerendo também a presença do presidente da diretoria e dos diretores financeiro, jurídico, administrativo e do superintendente de marketing, para que se dirima todas a dúvidas e esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários junto aos membros do Conselho Deliberativo".



Andrés, André e os conselheiros Jorge Kalil e Antônio Jorge Rachid Junior já tinham pedido a convocação de uma reunião sobre o tema.



Tuma Júnior respondeu que eram necessárias pelo menos 50 assinaturas para convocar a sessão. Ele se comprometeu a solicitar a documentação exigida à diretoria.



Na última quinta, o Corinthians publicou em seu site a seguinte nota sobre o contrato com a VaideBet:



"Sobre o contrato de patrocínio com a "VaideBet, o Sport Club Corinthians Paulista esclarece que desde sempre, assim como é de prática habitual do mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube e sem a qual não teria sido possível celebrar o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. A atuação da empresa intermediária está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente as mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol do Brasil.



A diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob as quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos.



O Corinthians pede respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou na grandeza do clube para aqui aportar o maior patrocínio da história do futebol e espera que a comunidade corinthiana não se permita ser influenciada por quem não quer o verdadeiro bem do clube. Desde janeiro deste ano, a VaideBet tem sido parceira do clube não só com o cumprimento exato e preciso dos pagamentos previstos em contrato, mas também com a perspectiva de ajudar cada vez mais a reconstruir o Corinthians.



Quanto às propriedades de mídia na Neo Química Arena em dias de jogos, o Corinthians esclarece que a marca, na condição de patrocinadora master e assim como qualquer parceiro do clube, possui cota de exposição pré-acordada que é entregue aos patrocinadores".