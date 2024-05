Rescisão 'atropela' pré-venda de livro da história de Cássio no Corinthians

A rescisão amigável do contrato de Cássio com o Corinthians "atropelou" a pré-venda de um livro sobre a história do goleiro no clube.

Na última quinta (16), enquanto a saída do atleta ainda era negociada, os sócios-torcedores corintianos receberam um e-mail a respeito do projeto.

A correspondência eletrônica divulgava a pré-venda do livro "Cássio, o Gigante do Corinthians", licenciado pela agremiação. A publicação é definida na mensagem como "um livro de arte para homenagear o maior goleiro da história do Corinthians".