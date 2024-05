Problema técnico é mais relevante para Corinthians do que dor por Cássio

Assim, o Corinthians não terá tempo para chorar a saída de Cássio, caso ela seja consumada. Terá que decidir se mantém Donelli como primeira opção no banco ou se vai ao mercado buscar um goleiro mais calejado. A janela de transferências no Brasil abre em julho.

Se for às compras, não deverá achar alguém do nível do camisa 12. Os da mesma qualidade são poucos, caros e titulares em seus clubes.

Por isso a dor de cabeça do Corinthians é maior do que e a dor no coração de pensar em ver o Gigante com outra camisa.

O debate sobre se ele foi ingrato com o clube ou foi vítima de ingratidão não merece a energia da diretoria agora. Há uma questão prática a ser resolvida.