Técnico, elenco e cartolas são incapazes de darem esperança aos corintianos

Com apenas uma vitória de seu time em seis rodadas do Brasileirão, o torcedor do Corinthians está num cenário em que a esperança é artigo escasso.



Para onde olhe, a Fiel não vê motivos para ser otimista. O sinal positivo não vem do treinador, do elenco, da diretoria e muito menos da situação financeira da agremiação.



A recuperação poderia vir da capacidade de António Oliveira de fazer a equipe evoluir.



Durante o Brasileirão, a sensação de que o técnico tem esse poder bateu na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 0, em Itaquera. Porém, os passos para frente foram poucos desde então.



O treinador altera com frequência a escalação e o esquema tático. O time demonstra, na maioria das vezes, dificuldade para se entrosar.



A velocidade de leitura de jogo exibida por António não é animadora. No último sábado (11) ele demorou para desfazer a formação com três zagueiros, que não funcionou. Resultado: 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã.



O treinador tem à sua disposição um elenco com cam carências. Isso torna mais difíceis alterações certeiras.



Faltam, pelo menos, mais um volante que equilibre marcação e ofensividade, um lateral-esquerdo e um armador. O banco de reservas, na média, é fraco. Ou seja, a dose de otimismo que o corintiano procura não está no elenco.



A solução para uma melhora acentuada pode estar na ida ao mercado na próxima janela de transferências com competência.



Mas como fazer isso com uma dívida bilionária para pagar ? E com um departamento de marketing que demonstra dificuldade para negociar os espaços vazios na camisa da equipe?



Acreditar que a diretoria vai encontrar essas respostas e dar ao torcedor um time competitivo no segundo semestre não é tarefa fácil.



O presidente Augusto Melo trava uma guerra em público com sey ex-diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão.

A troca de chumbo é intensa. Não é possível saber os estragos que ela vai provocar. Mas é certo que esse não é o ambiente ideal para quem precisa encontrar soluções para os problemas do time.



Por tudo isso, está difícil para o Corintiano sonhar com dias melhores na temporada.