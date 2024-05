Neo Química Arena completa dez anos: quanto Corinthians pagou pelo estádio?

Também foram pagos ao menos R$ 350 milhões ao grupo Odebrecht em títulos públicos, os chamados CIDs (Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento), para encerrar as dívidas da construção com a empreiteira. A antiga gestão corintiana afirma que o acordo que envolveu os títulos públicos zerou qualquer pendência com o grupo. A assessoria da Novonor, novo nome do grupo Odebrecht, diz que não comenta detalhes de acordos firmados entre entes privados.

O Corinthians ainda gastou R$ 9,8 milhões para a transposição de dutos da Transpetro. As tubulações passavam pela área em que a arena foi construída.

O valor da dívida do Corinthians aumentou em R$ 300 milhões por causa dos juros ao longo dos anos. A princípio, o clube do Parque São Jorge realizou um empréstimo de R$ 400 milhões com a Caixa, mas a quantia aumentou com o decorrer do tempo, chegando a R$ 700 milhões. As obras começaram em 2011.