Política torna 'caso Cássio' mais complexo para presidente do Corinthians

O desfecho do "caso Cássio" tem potencial para afetar a política corintiana.

O presidente do clube, Augusto Melo, sofre cobrança da oposição para responder a questões relativas ao contrato de patrocínio com a VaideBet. O ponto central é sobre o clube ter topado pagar R$ 25,2 milhões de comissão para uma empresa que trabalhou em sua campanha na eleição no Alvinegro.

O mesmo assunto motivou um conflito público entre Augusto e seu ex-diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão.

Nesse cenário, a simples saída de Cássio, em tese, já serviria de munição para a oposição.