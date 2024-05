Corinthians: desgaste e 'lenha para queimar' criam desejo de Cássio de sair

O roteiro que fez Cássio sinalizar para a diretoria do Corinthians que deseja ir para o Cruzeiro inclui principalmente dois pontos. Um é o desgaste que o goleiro tem sofrido no clube. Outra motivação é o entendimento do atleta de que ele ainda tem 'lenha para queimar'. Assim, precisa de um time no qual tenha mais espaço do que vislumbra nesse momento no Timão.

Ou seja, a posição que a diretoria tem é que a questão financeira não é o que mais vai pesar na decisão do camisa 12 entre tentar sua transferência para o time de Belo Horizonte e renovar contrato.

O compromisso atual termina no final de 2024. Seis meses antes do fim, ele pode assinar pré-contrato com outro clube.