Como era torcer por Ayrton Senna na Fórmula 1?

Este post é dedicado a quem é jovem demais para ter visto Ayrton Senna brilhar na Fórmula 1.



No dia em que a morte do brasileiro, provocada por um acidente em Ímola, completa 30 anos, as linhas a seguir também servem como convite para os que puderam vibrar com o tricampeão mundial relembrarem aqueles tempos gloriosos.



Torcer por Ayrton Senna era...



... viver em contagem regressiva para vê-lo conquistar o hexacampeonato mundial e superar Juan Manuel Fangio. O argentino era o piloto com mais títulos mundiais (5) enquanto Senna competia. O brasileiro tentava o tetra quando morreu. Michael Schumacher e Lewis Hamilton são os maiores campeões da história da F-1. Cada um tem sete taças.



... ter grande chance de viver um domingo feliz, se fosse final de semana de Fórmula 1.



... passar o fim de semana de GP checando a previsão do tempo no local da prova como quando você quer saber se vai dar praia. Só que, neste caso, torcendo para chover.



... comemorar as primeiras gotas de chuva no autódromo como quando o juiz marca pênalti para o seu time. Pista molhada significava meio caminho andado para a vitória do brasileiro.



... passar a noite na fila do lado de fora do autódromo na véspera do GP Brasil como fãs de bandas fazem antes de shows em busca dos melhores lugares.



... cantar na arquibancada de Interlagos, em São Paulo, ou de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, como se fosse jogo da sua equipe.



.... secar o rival Alain Prost até a última reserva de energia. Não era fácil.



... encarar intermináveis discussões com os "piquesistas" que ousassem dizer que Nelson Piquet era melhor do que Senna.



... prever duelos selvagens com Nigel Mansell.



... esperar pelas ultrapassagens de Ayrton como quem espera pelos dribles do craque do time.



... se divertir com os adversários sofrendo para ultrapassá-lo, quando seu carro não estava entre os mais rápidos.



... se irritar com Jean-Marie Balestrre, que presidiu a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) como um torcedor que se irrita com um árbtiro que vive errando contra sua equipe. Balestre era francês como Prost. O clima entre ele e Senna era de guerra.



... ficar ansioso pelo GP de Mônaco como você fica pelo clássico contra o maior rival no futebol. Ayrton ganhou seis vezes nas ruas do principado.



... ser tão pontual com o horário das corridas como quem não chega atrasado no trabalho. Não importava quanto isso atrapalharia seu descanso dominical.



... colocar no cardápio dos almoços de domingo as façanhas de Ayrton na corrida do dia.



... bom demais. É inesquecível.