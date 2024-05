Corinthians tentou convencer Cássio a ficar até com conteúdo para streaming

Ao final do contrato, caso decidisse encerrar a carreira, ele se transformaria em embaixador do Corinthians.

No combo estava também a colocação de uma estátua do camisa 12 na Neo Química Arena. O intuito era que ela virasse um ponto turístico.

Já com a saída do jogador sacramentada, o presidente da agremiação, Augusto Melo, anunciou que fará um busto para o goleiro no Parque São Jorge.

Como mostrou o Blog do Juca Kfouri, outra possibilidade era uma parceria com a Nike, com direito a um contrato vitalício com a empresa de material esportivo. Havia também a chance de lançamento pela Nike de uma linha de produtos do goleiro.

No pacote estava embutido conceito de dar à sequência de Cássio no Corinthians a grandiosidade que um ídolo do tamanho dele merece.

Além disso, a relação dele com o Alvinegro seguiria dando frutos mesmo após a aposentadoria, quando ele decidisse pendurar as luvas.