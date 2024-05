4 razões para a Fiel se preocupar com a saída de Cássio; e 4 para superá-la

Quatro motivos para a Fiel se preocupar com a saída de Cássio



1 - Perda técnica

Cássio não vinha jogando em seu melhor nível antes de ir para a reserva. Mesmo assim, não deixou de ser um goleiro de alta capacidade.

Sem ele, o elenco corintiano perde qualidade técnica.

Novo titular do Corinthians, Carlos Miguel já mostrou que também é um goleiro técnico. Porém, ele teve pouca rodagem no time titular antes de assumir a posição.

Em tese, oscilações são mais comuns nesse período. Na derrota por 2 a 0, contra o Flamengo, por exemplo, ele admitiu ter falhado no primeiro gol.

Além disso, sempre existe o risco de contusões e suspensões.

Nessa situação, seria uma segurança ter Cássio, na reserva.

Sem o camisa 12, a primeira opção para substituir Carlos Miguel hoje é Matheus Donelli, 22, que foi pouco testado no time profissional.

2 - Perda de experiência

A experiência de Cássio ajudaria na maturação de Carlos Miguel. A convivência do titular com o veterano seria importante para ele, como foi até aqui.

3 - Perda de iderança

Sem Cássio, o Corinthians perde seu principal líder. Nos momentos mais delicados da equipe, sua presença era importante para blindar os mais novos nas entrevistas e frequentes reuniões com membros de torcidas organizadas no CT.



4 - Dúvidas sobre o futuro do time

O Corinthians vive um momento em que o técnico António Oliveira tenta consolidar seu trabalho. Ao mesmo tempo, a equipe flerta com a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro ocupa o 16° lugar na tabela.

A decisão de Cássio de sair nessas condições torna legítima a pergunta: Cássio previu que a situação será difícil até o fim do ano e não estava disposto a passar por esse desgaste novamente?