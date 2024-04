Sete motivos de preocupação para o torcedor do Corinthians no Brasileirão

A dívida bruta não leva em conta valores que o clube tem a receber. O endividamento cai para R$ 1.588.900.000 se for descontado o dinheiro que existia para entrar.

6 - Risco de rebaixamento

No início do Brasileirão, a realidade do Corinthians é tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Com a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, o time paulistano terminou sábado em 16° lugar do Campeonato Brasileiro, com um ponto. Os resultados deste domingo podem empurrar o Alvinegro para a zona de rebaixamento.

7 - Guerra política

Enquanto a equipe patina em campo, o Corinthians ferve com brigas entre diretores nos bastidores.