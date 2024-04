Discurso no Corinthians é de ajudar treinador a ter time mais competitivo

No entanto, a direção não conseguiu fechar nenhuma contratação nesta sexta (19). Foi o último dia da janela de transferências exclusiva para atletas que atuaram nos campeonatos estaduais deste ano. Ela havia começado no dia primeiro de abril.

A próxima janela de transferências nacionais e internacionais no Brasil acontecerá entre 10 de julho e 2 de setembro. Já existe um trabalho voltado para contratações.

O discurso de busca por uma equipe mais competitiva vem sem críticas abertas ao elenco atual. A maior parte das contratações foi feita com o diretor de futebol estatutário Rubes Gomes no comando do departamento.

Apesar de os dois dirigentes negarem publicamente existir atrito entre eles, Rubão e o presidente Augusto Melo se afastaram, após uma série de divergências tratadas internamente.

Rubão, que foi o principal articulador de Augusto na campanha eleitoral, saiu da linha de frente das principais ações no futebol, mesmo permanecendo no cargo. O executivo Fabinho Soldado toca as operações com participação ativa do presidente.

Tentar evitar que questões políticas afetem a equipe é uma das formas de colaborar com o treinador, no entendimento de quem segue no entorno presidencial.