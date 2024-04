CPI aprova convites para Textor, Leila, Casares e Rueda serem ouvidos

Ele será ouvido sobre a suposta tentativa de um funcionário do Santos, demitido em seguida, de aliciar uma jogadora do Red Bul Bragantino, em 2022, com o objetivo de manipular partida com a equipe da Vila Belmiro.

Também antes da aprovação, Casares disse que preferia não se manifestar sobre o tema. Textor e Leila não responderam ao questionamento feito para suas assessorias de imprensa a respeito dos requerimentos que seriam analisados.

Textor, Casares e Leila serão ouvidos sobre as declarações do dono da SAF do Botafogo relacionadas a acusações de manipulação de resultados no Brasileirão. Elas estariam ligadas a apostas.

Sem apresentar provas publicamente, o norte-americano também falou em evidências de que quatro atletas do Fortaleza manipularam a partida em que o time cearense perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

Ele também disse que, segundo "experts e inteligência artificial", a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o São Paulo, no Brasileirão de 2023 teve evidências de manipulação por parte de pelo menos cinco jogadores do São Paulo.

Foi aprovado, além de outros pedidos, requerimento para que a CBF envie para a comissão relatório da SoportRadar. A empresa detectou 109 partidas suspeitas de manipulação no futebol brasileiro em 2023. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, apenas 0,72% desses jogos foram organizados pela entidade. Também serão solicitadas informações diretamente para a empresa.