CPI vai analisar pedidos para ouvir John Textor, Leila, Casares e Rueda

O documento original solicita a convocação do ex-dirigente. Porém, a assessoria jurídica do senador afirmou que houve um erro e que o pedido é para Rueda ser convidado como testemunha.

Girão explica assim o pedido:

"Num jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino entre o Santos Futebol Clube e o Red Bull Bragantino. Um funcionário do Santos tentou subornar uma jogadora do Bragantino, que além de repudiar o assédio, levou imediatamente o caso para a diretoria do clube. O caso foi parar no STJD e o funcionário foi demitido. Nesse

mesmo jogo um envelope foi entregue para a 4ª árbitra minutos antes do início da partida em outra ação totalmente suspeita. Nesse momento, o próprio convidado revelou em entrevista coletiva. Por tais razões, considera-se que o depoimento do senhor Andres Rueda, ex dirigente do Santos Futebol Clube, permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão".

Rueda não respondeu às perguntas feitas por mensagem de texto pela coluna até a conclusão deste post.