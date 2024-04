Após sugestão de cobrança, Corinthians mantém gratuidade para conselheiro

A coluna teve acesso ao comunicado que os integrantes do Conselho receberam sobre a venda de ingressos para o duelo com o Atlético-MG.

O documento diz que "conselheiros poderão reservar o seu ingresso e comprar quatro adicionais com desconto de 30%". A coluna confirmou a gratuidade com membros do CD.

O aviso recebido pelos conselheiros na terça explicava que a reserva do ingresso poderia ser feita até as 13h do dia seguinte. A partir desse horário, as entradas seriam liberadas para os sócios-torcedores.

Segundo o ofício em que foi sugerido que os conselheiros paguem pelas entradas, o tema foi debatido em reunião do CD. A medida foi justificada com o argumento de que o clube precisa ter "austeridade".

"Informo ainda que, instados a se manifestar, nenhum conselheiro defendeu a manutenção do ingresso de cortesia, tendo sido reputada aprovada por unanimidade, a necessidade de cobrança dos ingressos outrora gratuitos", escreveu o presidente do Conselho.

Ainda de acordo com o documento, o plenário do CD se pronunciou de forma majoritária no sentido de que é atribuição da diretoria definir a cobrança e adotar as formalidades necessárias para colocar a medida recomendada em prática.