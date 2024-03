Corinthians: recomendação para conselheiro pagar ingresso é formalizada

Na mesma carta, Tuma informa que está devolvendo o camarote na Neo Química Arena que era usado por seu antecessor, Alexandre Husni. As duas medidas são justificadas pela necessidade de o clube de ter austeridade.

Tuma explica no ofício, obtido pela coluna, que na última segunda (18), o fim da gratuidade para os conselheiros foi debatido em reunião do CD.

"Informo ainda que, instados a se manifestar, nenhum conselheiro defendeu a manutenção do ingresso de cortesia, tendo sido reputada aprovada por unanimidade, a necessidade de cobrança dos ingressos outrora gratuitos", escreveu o presidente do Conselho. Os membros do órgão receberam cópia do ofício.

A ideia é que cada conselheiro passe a pagar um preço "acessível" pelo tíquete, mas continue tendo o direito de adquirir mais quatro com desconto.

A proposta foi levantada inicialmente por Tuma. Antes de ser levado para a última sessão do CD, o tema foi discutido com líderes dos grupos que formam o Conselho.

De acordo com o ofício, o plenário do CD se pronunciou de forma majoritária no sentido de que é atribuição da diretoria definir a cobrança e adotar as formalidades necessárias para colocar as medidas recomendadas em prática.