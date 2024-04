Sete jogadores do Palmeiras merecem estar na seleção do Campeonato Paulista

A coluna escalou a seleção do Paulistão de 2024 com sete jogadores do campeão Palmeiras. O Santos, vice-campeão, tem dois nomes na relação dos melhores.

Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, e Rômulo, que defendeu o Novorizontino e já foi contratado pelo Palmeiras, são os únicos que não atuaram pelos finalistas do Estadual.

Como treinador, foi escolhido Fábio Carille numa disputa acirrada com Abel Ferreira e Eduardo Baptista. O técnico santista merece ser considerado o melhor do Paulistão porque montou em pouco tempo uma equipe organizada e competitiva partindo da terra arrasada pelo rebaixamento no Brasileirão do ano passado.