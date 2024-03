Autora de lance por direitos de TV está em treta entre Corinthians e agente

O que diz a Brax

A seguir, veja as respostas enviadas em nome da Brax para as perguntas feitas pela coluna.

1 - Procede que a Brax solicitou que o agente de jogadores Carlos Leite intermediasse a negociação de contrato entre a empresa e o Corinthians para a exploração de placas de publicidade em jogos do time?

Brax - Sim, procede.

2 - Depois de o contrato ser assinado, foi firmado um acordo entre Corinthians, presidido até então por Duilio Monteiro Alves, e as empresas de Carlos Leite. Pelo acordo, parte dos créditos do clube com a Brax seriam repassados para as empresas de Carlos Leite. Apesar de o nome da Brax aparecer no contrato, a Brax não assinou o contrato concordando com a cessão de créditos para as empresas de Leite. Porque a Brax não assinou o acordo como anuente?

Brax - Houve uma divergência no que foi tratado durante as negociações com o intermediário [Leite] e a realidade que nos deparamos posteriormente ao suposto fim das tratativas. Optamos por aguardar a nova gestão do clube assumir para evitar qualquer mal-entendido ou mesmo um eventual litígio.