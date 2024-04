Fausto Vera tem custo mais alto em lista no balanço do Corinthians

"Os gastos efetivamente incorridos com a contratação ou a renovação de contrato de atletas profissionais são calculados pelo valor efetivamente pago ou contratado. Inclui-se nesses gastos o pagamento de luvas ou assemelhados, sem direito de ressarcimento pelo clube".

As demonstrações financeiras do Corinthians foram entregues para os conselheiros. Eles vão analisá-las no próximo dia 29. Depois disso o balanço, será publicado.

Veja os cinco atletas com custo mais alto da relação:

1° Fausto Vera - R$ 37.749.000 por 70% dos direitos.

2° Luan - (rescindiu contrato em 2023) - R$ 28.952.000 por 50%.

3° Yuri Alberto - R$ 25.827.000 por 50%.