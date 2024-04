Perícia encomendada por defesa de Dudu vê falsificação em assinatura

Perícia feita a pedido de defesa do atacante Dudu aponta que a assinatura do jogador foi falsificada para que ele figurasse como garantidor numa dívida da BWF Assessoria Esportiva com o Bradesco. A empresa pertence a Thiago Soubhia Donda, ex-assessor do jogador do Palmeiras. O advogado de Donda nega a falsificação.

A perícia grafotécnica foi encomendada após o Bradesco entrar com uma ação na Justiça paulista, em novembro do ano passado, cobrando R$ 10.811,03 da BWF. Dudu foi envolvido no processo por aparecer como garantidor apresentado pela empresa. O jogador, porém, nega ter assinado o documento levado pelo banco à Justiça. O Bradesco desistiu do processo após receber notificação extrajudicial da defesa de Dudu.

A BWF firmou com o Bradesco cédula de crédito bancário para capital de giro no valor de R$ 100 mil. A empresa, no entanto, não pagou todas as parcelas combinadas, devendo o montante indicado na ação.