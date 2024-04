Clube social do Corinthians vai de superávit a déficit de R$ 119,6 milhões

Apresentado aos conselheiros para ser votado na próxima segunda (29), o balanço financeiro do Corinthians referente a 2023 mostra que o clube social do Alvinegro registrou déficit líquido de R$ 119.625.000 no ano passado. A conta inclui os esportes considerados pela agremiação como amadores.

O déficit líquido leva em conta as despesas financeiras, como juros pagos, além das operacionais.

O resultado contrasta com o superávit de R$ 2.792.000 apresentado pelo segmento clube social e esportes amadores em 2022. Na ocasião, o Alvinegro encerrou um período de nove anos seguidos com déficit na área fora do futebol.