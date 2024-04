Juíza de SP manda para Brasília ação de Janja contra conselheiro corintiano

Sobre a defesa de Mané, a magistrada escreveu:

"Aduz que se encontra em idade avançada e vem sofrendo com diversos problemas de saúde e fazendo o uso de medicamentos antidepressivos, entre eles o fármaco Vortioxetina, que acaba por fazer o requerido fugir do seu estado mental normal. Afirma que em razão de uma fake news espalhada naquela época, foi induzido ao erro em acreditar que uma terceira pessoa, possivelmente uma prostituta, seria a primeira-dama do Brasil, tanto que alguns portais jornalísticos divulgaram a mesma notícia. Impugna o teor dos print screen, ante a ausência de autenticação por ata notarial e a existência de dano moral passível de indenização".

A seguir, leia nota enviada à coluna pelo escritório Borges e Zuliani Advogados, que defende o conselheiro corintiano.

"Durante a fase de contestação, alertamos que a ação foi, erroneamente, protocolada pela requente no Fórum de Pinheiros, São Paulo/SP. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, processos desta natureza devem ser ajuizados no domicílio do autor. É de conhecimento público que a primeira-dama reside na cidade de Brasília/DF.

Na data de hoje (ontem), foi publicada decisão, onde acertadamente foi reconhecida a desconformidade da ação com relação as normas processuais, determinando o encaminhamento do litígio ao foro adequado".

