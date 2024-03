Corinthians recebe proposta da Brax de R$ 240 milhões por TV do Brasileiro

A proposta da Libra é a inclusão do clube no contrato com a Globo em que o clube receberia de acordo com as variáveis contratuais. Já a oferta da Liga Forte União é de uma garantia em torno de R$ 200 milhões, mais variáveis a depender da posição do time.

A Brax é a empresa que explora os direitos das placas da Copa do Brasil, de boa parte dos times no Brasileiro. Também fechou contrato com o Corinthians pelas placas de seus jogos para a Série A a partir de 2025.

A empresa entrou no negócio de direitos de TV ao comprar o Campeonato Carioca a partir da edição de 2023 e a Copa América (depois revendida à Globo). Outro contrato da Brax era para exploração de TV e comercial da Série B. Esse acordo foi rompido com a CBF na última semana sob alegações de falta de entrega de propriedades.