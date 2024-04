Duilio responde sobre ressalvas de órgão do Corinthians a contas de 2023

As ressalvas devem esquentar o ambiente político na reunião do Conselho Deliberativo para votar a aprovação do balanço, na próxima segunda.

Após este colunista enviar perguntas para o ex-presidente, o Cori (Conselho de Orientação) aprovou o balanço também com ressalvas. Foram sete votos favoráveis à aprovação e cinco contrários.

De acordo com integrante do Cori ouvido pela coluna, foi excluída a observação sobre contratações que não teriam sido aprovadas pelo Cori. Foram incluídas uma deficiência na publicação mensal dos balancetes e a falta de informações financeiras sobre a Neo Química Arena durante 2023.

A seguir, leia a entrevista concedida por escrito por Duilio à coluna.

Blog do Perrone - Já leu o parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras de 2023 recomendando a aprovação com ressalvas? Se leu, considera as ressalvas pertinentes? Chegou a receber pedido de explicação do CF sobre as ressalvas? Vê cunho político no parecer com ressalvas?

Duilio Monteiro Alves - Entendo que análises independentes têm justamente o objetivo de contribuir para melhoria de alguns processos e são sempre bem-vindas. A própria auditoria externa (RSM), que nos deu parecer favorável sem ressalvas para as contas, realizou também um relatório para consumo interno, ao qual o CF teve acesso, indicando as melhorias que podem ser adotadas. Boa parte delas está nas recomendações do CF.

No entanto, respondendo sua pergunta, não recebi nenhum pedido de explicação sobre as ressalvas e acredito que, caso isso tivesse ocorrido, algumas delas não estariam presentes no parecer, e alguns equívocos cometidos teriam sido evitados. De qualquer forma, ficamos agradecidos e satisfeitos com a recomendação pela aprovação das contas.

Blog do Perrone - Numa das ressalvas, o CF diz que chama atenção o fato de alguns contratos relativos a dívidas com empresários terem sido assinados nos últimos dias de 2023. O CF também diz que esses contratos chamam atenção pelos montantes envolvidos e pelo período em que eles integram a dívida. Pode explicar porque esses contratos foram assinados nos últimos dias do ano?

Duilio - Foram acordos que renegociaram dívidas antigas que estavam perto da prescrição e, quando isso ocorre, os agentes trazem o risco de irem à Justiça, o que poderia acarretar prejuízos muito superiores para o clube. Nessas situações, somos obrigados a buscar acordos em termos que sejam mais vantajosos para o caixa do clube.

Blog - Na segunda ressalva, o CF diz que o gasto com serviços aumentou em R$ 43 milhões de 2022 para 2023. O aumento de despesa com uma empresa de serviços técnicos e administrativos foi de 90.589,90%. Com uma empresa que prestou serviços avulsos de segurança, o gasto aumentou 608,65%. O CF aponta que não foi possível analisar legalidade jurídica, legitimidade e a conveniência desses contratos. Lembra que contratos são esses? Existiram esses aumentos? Se existiram, quais os motivos para eles?

Duilio - Não sei te informar se esses percentuais procedem, nem qual é a base de comparação que está sendo usada. Também lamento que o Conselho Fiscal não tenha tido tempo para fazer uma análise mais minuciosa, segundo eles mesmos dizem. Até porque, com mais tempo eles poderiam ter chegado à conclusão de que boa parte de alguns aumentos são facilmente explicáveis. Por exemplo, o clube possuía um grande contrato de fornecimento de tecnologia com a IBM. Na época da pandemia, foi negociado, além da suspensão dos pagamentos, um prazo mais longo para acertar a dívida que o clube já tinha com a empresa. A maior parte foi paga em 2023, e é muito importante ressaltar que o acordo foi completamente quitado. Com relação aos gastos com segurança, houve um reforço considerável de efetivo devido aos momentos de crise que o futebol infelizmente atravessou ao longo de 2023, e não se deve esquecer que o ano eleitoral polarizado no clube também multiplica o total de eventos realizados na sede às centenas, muitos com alto grau de tensão.

Blog - A terceira ressalva fala em grande estranheza do CF pelo fato de a revisão orçamentária ter sido feita só no final da gestão. Também destaca aumentos significativos em algumas despesas. Vê motivos para esse estranhamento por parte do CF?



Duilio - Não vejo motivo para esse estranhamento, uma vez que se trata de atribuição do Conselho Deliberativo, que realizou os procedimentos sem que nenhuma norma de prazo fosse contrariada e, por fim, a revisão orçamentária terminou aprovada. Em relação aos aumentos supostamente significativos, entendemos que, com mais tempo hábil para o CF analisar os dados, essas preocupações teriam sido dirimidas com facilidade.

Blog - A sexta ressalva aponta que foram identificados três casos de atletas profissionais contratados em 2023 por valor superior a 40 mil salários mínimos, sem aprovação do Cori, ferindo o estatuto. Isso aconteceu?

Duilio - Absolutamente não e, embora eu reconheça e respeite o trabalho sério do Conselho Fiscal, temos absoluta certeza de que nenhuma contratação feriu o estatuto. Por fim, fico satisfeito que as contas de 2023 tenham sido analisadas por três instâncias, externas e internas (auditoria, CF e CORI) e obtido recomendação de aprovação. Isso mostra que, mesmo havendo divergências políticas, foram seguidos todos os processos recomendados, e o trabalho técnico prevaleceu.