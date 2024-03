Cartolas falam em discussão técnica sobre gramado sintético na Série A

Há quem fale que não existe um combate específico aos gramados sintéticos, mas aos campos ruins, sejam eles naturais ou artificiais.

"Gramado foi um ponto de reflexão sobre todos os tipos de gramado. Não só o sintético", disse Julio Casares, presidente do São Paulo, por meio do departamento de comunicação do clube. Ele havia sido indagado sobre sua manifestação no congresso técnico a respeito dos gramados artificiais.

Segundo a assessoria de imprensa do São Paulo, o presidente do clube deixou claro na reunião que a preocupação dele era com todos os tipos de gramado, incluindo os naturais.

A coluna de Rodrigo Mattos informou que o dirigente tricolor fez um discurso contra o campo artificial.

Publicamente, antes de uma crise de relacionamento entre São Paulo e Palmeiras explodir no último clássico, Casares já tinha demonstrado insatisfação com a grama sintética.

A maioria dos críticos do gramado artificial acredita que ele aumenta os riscos de lesões para os atletas.