CPI vê Textor com 'bala na agulha' e tem promessa de revelar 'sacanagem'

Durante a sessão, o presidente da CPI instalada no Senado, Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou que ele e o relator da comissão, Romário (PL-RJ), acreditam que as denúncias de manipulação em jogos feitas por Textor não são infundadas.

"Portanto, todos os requerimentos aprovados e, se um deles... Porque nós aqui temos a certeza, especialmente Romário e eu, de confiarmos que ele [Textor] tem bala na agulha, para dizermos como no futebol, no 'futebolês', porque ele não seria irresponsável de fazer tantas denúncias gravíssimas, até envolvendo times da Série A, times históricos como Palmeiras e São Paulo... E tomara que, aqui na CPI, ele apresente o que ele ainda não apresentou. Eu me refiro ao respeitoso CEO do Botafogo do Rio de Janeiro, John Textor", disse Kajuru.

Os convidados não são obrigados a comparecer. Mas, em caso de eventuais recusas, os convites devem ser transformados em convocações, que têm caráter obrigatório.

"É que a gente tem a certeza absoluta de que é melhor fazer o convite, mas, se não houver a educação de aceitar o convite e entender que aqui ninguém será desrespeitado, desmoralizado, será apenas questionado, aí eu acho que não tem nenhum problema. Agora, existe aquela frase também, não é: 'venha pelo amor ou pela dor'...", afirmou Kajuru em trecho de uma de suas manifestações na sessão.

Antes de o convite ser aprovado, a coluna perguntou à assessoria de imprensa da SAF do Botafogo se Textor pretendia comparecer à CPI, mas não obteve resposta.

Entre outros requerimentos, foram aprovados convites para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Julio Casares, que preside o São Paulo, e Andres Rueda, ex-presidente do Santos. Todos serão convidados a prestarem depoimentos na condição de testemunhas.