Reunião da Série A tem discurso contra gramado sintético ameaçado para 2025

O Conselho Técnico da Série A foi marcado por discursos e movimentos contra a grama sintética no Brasileiro. O veto do campo artificial para a edição de 2025 começará a ser debatido na Comissão Nacional de Clubes. O São Paulo, agora em litígio com o Palmeiras, tem papel central nesse processo.

A reunião foi online com cada um dos representantes dos clubes em seus locais. A cúpula da CBF comandou da sede da entidade.

Alguns clubes fizeram reclamações sobre o gramado sintético sinalizando serem favoráveis ao seu veto no Brasileiro. Entre eles, esteve o presidente do São Paulo, Julio Casares, que fez um discurso contra o campo artificial. A posição são-paulina é contrária à grama sintética antes da briga com o Palmeiras por bastidores do clássico.