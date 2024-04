Para definir técnico, SPFC deve saber quanto tempo ele terá para engrenar

O técnico que acaba de ser demitido comandou a equipe em 18 partidas. Foram sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Repetir a experiência com um treinador jovem só é recomendável caso a diretoria esteja disposta a ter mais paciência com o próximo comandante da equipe do que teve com o técnico que caiu nesta quinta (18).

Carpini tem 39 anos. Antes de o São Paulo contratá-lo, ele nunca tinha dirigido um dos clubes considerados grandes no Brasil.

Quem contrata um técnico com esse perfil, sinaliza que dará tempo para ele se desenvolver. O mesmo serve para seu trabalho com a equipe.

Não foi o que aconteceu. A rapidez com que Carpini foi ejetado do MorumBis impediu a chance de maturação de seu projeto.

Pode até ser que ele não conseguisse mais fazer o Tricolor evoluir. Não saberemos. Porém, é possível dizer que a falta de paciência da diretoria com ele foi incompatível com a decisão de contratar um jovem técnico A demissão dele transformou a contratação feita em janeiro em desperdício de tempo, energia e dinheiro.