Terceiro mais faltoso do Paulista, Palmeiras é o time com menos cartões

Palmeiras e Santo André empatam em número de amarelos. Foram 18 para cada. Porém, o clube do ABC acumula três expulsões, enquanto a agremiação da capital não teve atleta expulso. Os números são sempre do Sofascore.

Os times que superam o Alviverde em quantidade de faltas também não estão entre os que mais receberam cartões amarelos.

O mais faltoso é o Novorizontino, com média de 16,6 faltas por partida. A equipe de Novo Horizonte ocupa o 11° lugar no ranking dos amarelos, com 24 advertências. Além disso, o clube do interior não levou cartão vermelho.

A segunda equipe que mais bate no Paulistão é a Ponte Preta. Ela registra média de 16,5 faltas por apresentação. A agremiação de Campinas divide a oitava posição na lista dos mais "amarelados" com seu rival Guarani e com a Inter de Limeira. Cada um levou 25 amarelos. A Ponte também não teve jogadores expulsos.

No clássico do último domingo (3), no qual os são-paulinos deixaram o gramado reclamando da arbitragem, os palmeirenses fizeram duas faltas a mais (16 a 14) e receberam o dobro de amarelos (4 a 2).

A equipe do Morumbis divide a sexta posição na lista dos que levaram mais amarelos com o Botafogo. Cada um anota 26 advertências recebidas. O Tricolor registra até aqui uma expulsão.