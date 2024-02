Empate épico no Dérbi fortalece discurso da diretoria do Corinthians

Ao iniciarem a montagem do elenco do Corinthians, Augusto Melo e Rubens Gomes prometeram um time que lutasse até o final das partidas. O empate em 2 a 2 arrancado contra o Palmeiras em Barueri, no último domingo (18), se encaixa nesse discurso.

O Alvinegro perdia por 2 a 0, empatou com gols aos 41 minutos e 54 minutos do segundo tempo, com dois jogadores a menos em campo e com Gustavo Henrique no lugar de Cássio, expulso.

Nada poderia simbolizar mais a volta da garra corintiana prometida pelo presidente e pelo diretor de futebol do clube que uma recuperação nesse cenário.