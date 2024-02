Corinthians: Rubão se reúne com Gaviões e é cobrado por 'acabou a farra'

"Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo... Vamos brigar com eles de igual para igual, pode ter certeza do que estou falando", disse Rubão para a Rádio Bandeirantes em dezembro do ano passado, antes de assumir o cargo.

A cobrança de membros da Gaviões foi sobre ele ter prometido o "fim da farra" dos rivais e, na verdade, o time estar dando vexame no Paulistão. Foram quatro derrotas em cinco jogos.

Os torcedores entendem que o discurso deveria ter sido mais próximo da realidade do Corinthians para não gerar expectativas que não se concretizam.

Diante da cobrança, Rubão respondeu que quando disse "acabou a farra" se referia à administração geral do clube, que passaria a ser mais bem administrado.

O diretor também pediu calma aos torcedores com a montagem do time. Ele afirmou que a equipe está sendo bem montada a partir das analises das estatísticas de jogadores, mas que a reconstrução leva tempo. Rubão tem convicção de que o time será suficientemente forte para brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão.

O dirigente também confirmou aos torcedores que houve o interesse na contratação de Márcio Zanardi, mas a ideia foi abandonada pelo fato de o regulamento do Paulistão impedir um time de contratar um técnico que já tenha dirigido outra equipe nesta edição do Campeonato Paulista. Zanardi trabalha no São Bernardo, que derrotou o Corinthians. Procurado pela coluna, Rubão não quis dar declarações.