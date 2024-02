Corinthians arranca empate contra Palmeiras com 2 a menos e zagueiro no gol

Com o resultado, o Palmeiras vai a 18 pontos, lidera com folgas o grupo B e segue muito perto da classificação às quartas de final. O time de Abel Ferreira é o único invicto na competição (cinco vitórias e três empates).

Classificação e jogos Paulista

Já o Corinthians tem 10 pontos e continua na lanterna do grupo C, mas ainda sonha com a classificação. O líder Bragantino tem 15, a três rodadas do fim da fase de grupos.

Endrick inferniza e faz o 1º no Dérbi

Endrick azucrinou a zaga corintiana e marcou pela primeira vez contra o rival. O atacante de 17 anos fez de tudo um pouco: arrancou, deu caneta, finalizou, tomou amarelo, deixou Flaco López na cara do gol e marcou um golaço no fim do primeiro tempo. E só não fez outro logo em seguida porque parou em Cássio.

Clássico de estreias no Corinthians

O Timão estreou dois reforços no Dérbi: o atacante Pedro Henrique e o lateral Matheuzino. O primeiro entrou no lugar de Wesley no segundo tempo, enquanto o segundo substituiu Fagner no intervalo.