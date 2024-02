Corinthians: torcidas levam queixas a Augusto, que diz que cobrou atletas

O discurso foi semelhante ao do diretor de futebol, Rubens Gomes, que havia se reunido no dia anterior com a Gaviões da Fiel, na sede da torcida. Na ocasião, Rubão foi cobrado por ter dito no final do ano passado que, com a troca de direção no Alvinegro, a farra de Palmeiras e Flamengo acabou. Ele não participou da conversa entre o presidente e os integrantes das torcidas.

Os torcedores também pediram explicações do presidente sobre a demora para regularizar a situação de Rodrigo Garro, que apareceu no BID apenas na última segunda e pode estrear contra o Santos, nesta quarta, na Vila Belmiro.

Os líderes das uniformizadas ainda pediram esclarecimentos sobre o imbróglio envolvendo Matheuzinho. O lateral chegou a treinar no clube, mas foi devolvido ao Flamengo por divergências entre os clubes para fechar um contrato por empréstimo. Após nova reviravolta, o Alvinegro encaminhou a compra de parte dos direitos econômicos do lateral.

Na reunião, os torcedores sugeriram calma na escolha do substituto de Mano Menezes para evitar uma nova troca precoce de comando. Como mostrou o UOL, o Corinthians está perto de anunciar António Oliveira, do Cuiabá, como seu novo técnico.

Outro desejo de representantes das organizadas é que o presidente do clube procure evitar novas declarações polêmicas. A conversa foi em tom amistoso. Vale lembrar que as uniformizadas apoiaram a candidatura de Augusto e têm conversado constantemente com o dirigente.