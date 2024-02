Corinthians acerta a contratação do técnico português António Oliveira

Aos 41 anos, António está no futebol brasileiro desde 2020, inicialmente como auxiliar do Santos do compatriota Jesualdo Ferreira. Depois, rumou para o Athletico Paranaense, primeiramente também como auxiliar e depois como treinador principal.

Antes de assumir em 2022 o Cuiabá, onde fez uma campanha positiva na temporada passada, António Oliveira ainda comandou o Coritiba e teve uma rápida passagem pelo time B do Benfica, em 2021/22.

Rescisão de Mano Menezes

Acertado com António Oliveira, depois de ter desistido de Márcio Zanardi, do São Bernardo, o Corinthians vai trabalhar agora para resolver o quanto antes o desligamento oficial de Mano Menezes. A diretoria alvinegra agendou para a manhã desta quarta-feira (7) uma reunião para tratar do pagamento da multa rescisória do técnico gaúcho.