O Corinthians ficará com 90% da renda gerada pela final da Copinha, nesta quinta (25), às 15h30, na Neo Química Arena. Os outros 10% da receita bruta ficarão com a Federação Paulista de Futebol. O Alvinegro, adversário do Cruzeiro, arcará com os custos da operação em seu estádio.

A mesma divisão aconteceu na vitória corintiana por 3 a 0 sobre o Novorizontino na semifinal, também disputada em Itaquera.

A FPF informou à coluna que, normalmente, a renda e os custos são da entidade, que oficialmente é a mandante do jogo.