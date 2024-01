Corinthians x Cruzeiro: por que final da Copinha será na Neo Química Arena?

O local, no entanto, ainda passa por reformas e não está pronto para receber eventos esportivos com público.

Obras do estádio do Pacaembu Imagem: Marcelo Justo/UOL

Desde então, nomes como Vila Belmiro e Neo Química Arena surgiram como opções — a FPF, no entanto, prevê em regulamento que a decisão aconteça dentro da cidade de São Paulo, fato que excluiu o estádio santista. A final da Copinha marca o aniversário da capital.

A casa do Corinthians ganhou força justamente com a eliminação do Santos nas oitavas de final, já que o alvinegro tornou-se o único "grande" do estado a sobreviver no torneio.

A Neo Química Arena foi anunciada logo depois de os finalistas serem conhecidos. A FPF divulgou, junto com o local da disputa, o horário do apito inicial: 15h30 (de Brasília).