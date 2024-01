O preço no mesmo local teve corte de R$ 13 em relação aos R$ 35 cobrados no confronto com o Inter, em dezembro.

No setor Sul, o preço caiu de R$ 100 para R$ 80 no caso de quem não é sócio em relação à quantia cobrada no Brasileirão. No casos dos sócios-torcedores, a mudança foi de R$ 38,50 para R$ 22.

O valor das áreas atrás dos gols foi igualado antes mesmo de a retirada de cadeiras do setor Sul ser feita. A alteração ampliará a capacidade de público no espaço, compensando a diminuição no preço, e a igualará ao local usado pelas organizadas.

Segundo o departamento de comunicação do Corinthians, falta a oficialização da aprovação do Contru (Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis, órgão ligado à Prefeitura) para a mudança ser feita.

Leste

Nos setores Leste Superior Lateral e Central, o menor valor é R$ 58,50, com redução de R$ 7,50 em relação a dezembro.