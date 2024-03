Flamengo pode suspender salários de Gabigol e depois prorrogar seu contrato

O Flamengo pode suspender os salários de Gabriel Barbosa enquanto ele continuar suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping em 8 de abril de 2023, véspera da final do campeonato carioca, vencida pelo Fluminense por 4 a 1. Também poderá prorrogar seu contrato, que termina em dezembro deste ano, pelo número de meses nos quais não estiver à serviço do clube.

A explicação é da advogada Fernanda Soares, ao canal do jornalista Bernardo Ramos no YouTube. Ela acrescentou que o jogador sequer terá o direito de treinar com os seus companheiros no CT Ninho do Urubu enquanto a suspensão estiver em vigor. "Gabigol não poderá executar ações de atleta profissional".

Ao blog, o advogado João Henrique Chiminazzo, também especializado em direito esportivo, acrescentou que na verdade o tribunal diminuiu a pena. Ela seria de quatro anos, mas foram atribuídos a ele dois, a partir da data em que deveria ter coletado material para exame.