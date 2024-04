Eliminado nos pênaltis, City põe em jogo 136 dias e 28 partidas sem perder

Antipatias fazem parte, não ir com a cara do sujeito, enfim. Mas talvez os odiadores de Guardiola assim sejam porque não é comum vê-lo perder. No caso específico da última partida, o duelo terminou empatado, as penalidades máximas só apontaram o semifinalista.

Depois de cair diante do Villa há 136 dias, o Manchester City entrou em campo mais 28 vezes. Venceu 22. Em 16 fez pelo menos três gols. No futebol obviamente não se ganha todas, na vida não se agrada a todos, mas dá pena de quem diz gostar do esporte e se mostra incapaz de admirar o jogo bem jogado que é a marca do catalão.

