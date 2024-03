Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude a exame de doping

A votação foi apertada: 5 a 4 pela condenação do atacante do Flamengo.

Na semana passada, a sessão foi interrompida após cinco horas de duração e foi retomada hoje. Gabigol foi um dos que deram depoimento.

A punição, se prevalecer após o recurso, vai extrapolar o tempo que Gabigol tem de contrato com o Flamengo. O vínculo atual vence em 31 de dezembro de 2024.

A condenação passa a contar a partir do dia do fato: 8 de abril de 2023. Logo, o atacante do Fla, a princípio, só fica disponível para jogar em abril de 2025.

O que diz o Flamengo