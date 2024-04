Tite terá no domingo seu primeiro jogo barra pesada no Flamengo

Se vai a um médico e não fica satisfeito com o tratamento recomendado, você tem a opção de procurar outro, que pode lhe receitar algo bem diferente e dar certo. Mas evidentemente isso não significa que o primeiro profissional não fosse curá-lo.

A ciência está disponível para todos, e os que com ela trabalham têm diferentes formas de utilizá-la. Ter o conhecimento científico não assegura a alguém a razão absoluta, mas apenas uma forma de aproveitá-lo no dia a dia.

A comissão técnica do Flamengo se apoiou na ciência para deixar vários jogadores no Rio de Janeiro, fora da partida contra o Bolívar, em La Paz. Deles abriu mão no jogo a mais de 3,6 mil metros, o mais desafiador, e consequentemente difícil, do ano até aqui.